Educare attraverso lo sport: un libro per aiutare a gestire le emozioni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Uno dei compiti più importanti del mister di calcio giovanile è Educare tramite lo sport. Questa è la grande sfida raccontata dagli psicologi Gian Marco Marzocchi e Andrea Fredella nel libro «A scuola di calcio» (Edizioni Erickson, 16 euro, 177 pagine). Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Uno dei compiti più importanti del mister di calcio giovanile ètramite lo. Questa è la grande sfida raccontata dagli psicologi Gian Marco Marzocchi e Andrea Fredella nel«A scuola di calcio» (Edizioni Erickson, 16 euro, 177 pagine).

Advertising

greencityit : Ecco gli ECOgames, i videogiochi lanciati da Hera per educare alla raccolta differenziata: Gli ECOgames sono la pri… - FrancaFerrari4 : RT @feltrinellied: 'A scuola non basta insegnare, ma occorre anche educare, come possibile solo attraverso una relazione empatica tra stude… - Cristina6013 : @EugenioCardi Sono d'accordo ma fermare la violenza sulle donne è una lotta difficile, per affrontarla come dici t… - tribem_ : RT @feltrinellied: 'A scuola non basta insegnare, ma occorre anche educare, come possibile solo attraverso una relazione empatica tra stude… - sciarattu : RT @feltrinellied: 'A scuola non basta insegnare, ma occorre anche educare, come possibile solo attraverso una relazione empatica tra stude… -