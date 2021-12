Dl Recovery, verso la multa per chi non accetta i pagamenti con bancomat o carte di credito: sanzioni di minimo 30 euro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Multe per chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo con bancomat o carte di credito. Lo prevede un emendamento al decreto legge Recovery all’esame della Commissione Bilancio della Camera, riformulato dai relatori in base alle proposte di Stefano Fassina (Leu) e Rebecca Frassini (Lega), che punta a introdurre una sanzione di minimo 30 euro – aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento – per tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, e che non accetteranno i pagamenti elettronici. La stessa norma era stata inserita nel decreto fiscale collegato alla manovra del 2020 ma era stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Multe per chi nondi qualsiasi importo condi. Lo prevede un emendamento al decreto leggeall’esame della Commissione Bilancio della Camera, riformulato dai relatori in base alle proposte di Stefano Fassina (Leu) e Rebecca Frassini (Lega), che punta a introdurre una sanzione di30– aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’zione del pagamento – per tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, e che non accetteranno ielettronici. La stessa norma era stata inserita nel decreto fiscale collegato alla manovra del 2020 ma era stata ...

Advertising

sole24ore : Dl Recovery: verso multe per chi non accetta bancomat - acmilan : Milanello: recovery mode ?? Counting down to #MilanLiverpool! ?? Domenica di lavoro e di recupero verso il Liverpool… - Blasco1071 : Quando le banche aboliranno il loro compenso e il canone fisso allora si. Altrimenti NO !!!!! Dl Recovery: verso m… - Ambrosauro : RT @sole24ore: Dl Recovery: verso multe per chi non accetta bancomat - alexarmuzzi : Dl Recovery: verso multe per chi non accetta bancomat - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery verso Dl Recovery: verso multe per chi non accetta bancomat Arrivano le multe per chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo con bancomat o carte di credito. Un emendamento al dl Recovery all'esame della Commissione Bilancio della Camera, riformulato dai relatori in base alle proposte di Stefano Fassina (Leu) e Rebecca Frassini (Lega), prevede una sanzione di minimo 30 euro - ...

Qualità della vita del Sole 24 Ore. Belluno 18ma, guadagna 28 posizioni in graduatoria ...Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery ... Dopo lo scivolamento verso il basso del 2020, il Bellunese guadagna 28 posizioni e si piazza al 18° ...

Dl Recovery: verso multe per chi non accetta bancomat ANSA Nuova Europa Dl Recovery: verso multe per chi non accetta bancomat (ANSA) - ROMA, 13 DIC - Arrivano le multe per chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo con bancomat o carte di credito. Un emendamento al dl Recovery all'esame della Commissione Bilancio della C ...

Il Gruppo LUBE si affida a IBM e Var Group per proteggere la supply chain Con il programma Digital Security (realizzato in collaborazione con i partner tecnologici IBM e Var Group), l'azienda marchigiana non solo rafforza la sua sicurezza ma punta forte sul processo di digi ...

Arrivano le multe per chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo con bancomat o carte di credito. Un emendamento al dlall'esame della Commissione Bilancio della Camera, riformulato dai relatori in base alle proposte di Stefano Fassina (Leu) e Rebecca Frassini (Lega), prevede una sanzione di minimo 30 euro - ......Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password... Dopo lo scivolamentoil basso del 2020, il Bellunese guadagna 28 posizioni e si piazza al 18° ...(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Arrivano le multe per chi non accetta pagamenti di qualsiasi importo con bancomat o carte di credito. Un emendamento al dl Recovery all'esame della Commissione Bilancio della C ...Con il programma Digital Security (realizzato in collaborazione con i partner tecnologici IBM e Var Group), l'azienda marchigiana non solo rafforza la sua sicurezza ma punta forte sul processo di digi ...