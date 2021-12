Conference League: si blocca il software: problemi nel sorteggio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo la Champions League anche in Conference League ci sono problemi con il software per gli accoppiamenti Momenti di ‘panico’ anche per la Conference League. Al momento del sorteggio dello Slavia Praga si è bloccato il software per gli accoppiamenti. Soltanto qualche secondo di pausa e poi la ripresa dei sorteggi senza intoppi. Non solo la Champions dunque, anche la Conference ha avuto problemi tecnici. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo la Championsanche inci sonocon ilper gli accoppiamenti Momenti di ‘panico’ anche per la. Al momento deldello Slavia Praga si èto ilper gli accoppiamenti. Soltanto qualche secondo di pausa e poi la ripresa dei sorteggi senza intoppi. Non solo la Champions dunque, anche laha avutotecnici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

