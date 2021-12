Calciomercato, indagati gli agenti Ramadani e Chiodi: faro su cessioni Pjanic e Chiesa. Pm: «Sistema per non pagare le tasse» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Fali Ramadani e Pietro Chiodi sono i due indagati nell'inchiesta milanese per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio con al centro le commissioni in varie operazioni di... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 13 dicembre 2021) Falie Pietrosono i duenell'inchiesta milanese per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio con al centro le commissioni in varie operazioni di...

Advertising

MomentiCalcio : #Calciomercato, ora è vera e propria bufera: indagati #Ramadani e #Chiodi, nel mirino le cessioni di #Pjanic e… - cmdotcom : Ramadani e Chiodi indagati per reati fiscali e riciclaggio: chiesti documenti a 11 club, tra cui #Inter , #Juve ,… - iconanews : Inchiesta calciomercato a Milano, indagati Ramadani e Chiodi - salda__ : RT @CalcioPillole: #Calciomercato. I procuratori Chiodi e Ramadani indagati per reati fiscali. - CalcioPillole : #Calciomercato. I procuratori Chiodi e Ramadani indagati per reati fiscali. -