Auto in fiamme sulla Colombo | traffico paralizzato verso Ostia

(Di lunedì 13 dicembre 2021)– Un’insta paralizzando ilvia Cristoforo, in direzione. Il veicolo ha preso fuoco nel tratto di strada compreso fra l’incrocio con via di Mezzocammino e quello con via di Malafede. Ancora sconosciute le cause dell’incendio, esploso intorno alle ore 18 di lunedì 13 dicembre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti del X Gruppo Mare. Al momento, ilviene deviato all’altezza di via di Mezzocammino. Notizia in aggiornamento… Il Faro online (Foto © Franco Serraino) – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX MunicipioClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie diX Municipio

Auto a fuoco sulla Cristoforo Colombo. Un veicolo, per cause ancora da accertare, è stato avvolto dalle fiamme mentre transitava all'altezza di Via Alfonsine circa mezzora fa in direzione Ostia.