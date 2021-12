Volley, Superlega 2021/2022: Perugia supera Monza al quarto set (Di domenica 12 dicembre 2021) La Sir Safety Conad Perugia batte 3-1 (25-14, 25-18, 25-20) la Vero Volley Monza nella sfida valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. I Block Devils iniziano alla grande, ma a partire dalla fine del secondo set cala un po’ la concentrazione e i brianzoli di Eccheli ne approfittano per allungare la partita. Gli uomini di Grbic però ritrovano il loro gioco e vanno a prendersi i tre punti che consolidano la leadership in classifica. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 12^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Avvio deciso di ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) La Sir Safety Conadbatte 3-1 (25-14, 25-18, 25-20) la Veronella sfida valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato didimaschile. I Block Devils iniziano alla grande, ma a partire dalla fine del secondo set cala un po’ la concentrazione e i brianzoli di Eccheli ne approfittano per allungare la partita. Gli uomini di Grbic però ritrovano il loro gioco e vanno a prendersi i tre punti che consolidano la leadership in classifica. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 12^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Avvio deciso di ...

