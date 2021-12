Vlahovic a un passo dal record di Cristiano Ronaldo / Video (Di domenica 12 dicembre 2021) Ancora e sempre Dusan Vlahovic, serbo classe 2000 che trascina la Fiorentina e ora è a un solo gol da quelli di Cristiano Ronaldo, portoghese classe 1995 del Manchester United, nel corso dell'anno solare. Ecco il commento nella Video news. Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 dicembre 2021) Ancora e sempre Dusan, serbo classe 2000 che trascina la Fiorentina e ora è a un solo gol da quelli di, portoghese classe 1995 del Manchester United, nel corso dell'anno solare. Ecco il commento nellanews.

Advertising

ManCityFrBlog : RT @PassioneFiorent: ?? Gol in un solo anno. Superato Toni del 2005, adesso Cristiano Ronaldo è ad un passo ?? Mostruoso Dusan Vlahovic ?? ht… - fr_fiorentina : RT @PassioneFiorent: ?? Gol in un solo anno. Superato Toni del 2005, adesso Cristiano Ronaldo è ad un passo ?? Mostruoso Dusan Vlahovic ?? ht… - FiorentinaFR_ : RT @PassioneFiorent: ?? Gol in un solo anno. Superato Toni del 2005, adesso Cristiano Ronaldo è ad un passo ?? Mostruoso Dusan Vlahovic ?? ht… - LabaroViolaNews : RT @PassioneFiorent: ?? Gol in un solo anno. Superato Toni del 2005, adesso Cristiano Ronaldo è ad un passo ?? Mostruoso Dusan Vlahovic ?? ht… - PassFiorentina : RT @PassioneFiorent: ?? Gol in un solo anno. Superato Toni del 2005, adesso Cristiano Ronaldo è ad un passo ?? Mostruoso Dusan Vlahovic ?? ht… -