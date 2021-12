Travolto da un' auto pirata | 68enne muore a Cagliari | stava attraversando

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un uomo 68 anni è statoe ucciso da un'questa mattina a. L'incidente è avvenuto in via Bacaredda alle 7. La dinamica La dinamica non è ancora chiara, sul posto per i ...

Advertising

bizcommunityit : Cagliari: è morto l’uomo travolto da un’auto pirata in via Bacaredda - L'Unione - marcuccimauriz : RT @serenel14278447: Travolto da un' auto “pirata”, 68enne muore a Cagliari - serenel14278447 : Travolto da un' auto “pirata”, 68enne muore a Cagliari - SardiniaPost : Travolto e ucciso da un’auto, si costituisce il pirata della strada #Sardegna - LaStampa : Travolto da un' auto “pirata”, 68enne muore a Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Travolto auto

Da quanto si apprende, l'uomo stava attraversando la strada quando è statoda un'bianca. Il conducente, dopo l'impatto non si è fermato. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo ...Da quanto si apprende, l'uomo stava attraversando la strada quando è statoda un'bianca. Il conducente, dopo l'impatto non si è fermato. Immediati i soccorsi Immediata la richiesta di ...Un uomo 68 anni è stato travolto e ucciso da un’auto pirata questa mattina a Cagliari. L’incidente è avvenuto in via Bacaredda alle 7. La dinamica non è ancora chiara, sul posto per i rilievi sono int ...Si è costituito il conducente dell’auto bianca che questa mattina ha travolto e ucciso un uomo di 68 anni in via Bacaredda a Cagliari. Da quanto si apprende, si tratta di un 23enne cagliaritano. Il gi ...