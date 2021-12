Traffico Roma del 12-12-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovate all’ascolto resta decisamente scorrevole ilsulla rete viaria della capitale spostamenti come ogni domenica agevolati dal fermo dei mezzi pesanti alle 21:51 Salvo i casi autorizzati dalla legge chiuso per veicoli e pedoni un tratto di via della Nocetta a partire da vicolo Silvestri per un ostacolo che impedisce il transito prestare attenzione alla segnaletica in programma per le 10 di questa mattina alla manifestazione pedalata dei Babbo Natale per le case di Peter Pan i partecipanti partiranno dal Colosseo proseguiranno lungo via dei Fori Imperiali e si snoderanno per le vie del centro termine evento previsto per le 12 per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per un re tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un ...