Toto Wolff non motiverà Hamilton: “Non servono parole, è arrabbiato…” (Di domenica 12 dicembre 2021) Una gara per scrivere le sorti di una stagione intera. Una gara per la gloria o per l’amarezza della sconfitta. Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, si è sbottonato sulla situazione che vive Lewis Hamilton, il pilota inglese che sta rivaleggiando contro Max Verstappen della Red Bull per la conquista del Mondiale 2021 di Formula Uno. Le parole di Toto Wolff Ecco le dichiarazioni, rilasciate a Sky Sports Uk, del team principal della Mercedes che ha parlato della situazione del suo pilota inglese che si sta giocando il titolo contro il rivale olandese della Red Bull: “Siamo 1-0 per loro. Personalmente preferisco partire con le Medie. Avremo un leggero svantaggio all’inizio immagino e nei primi 6-7 giri Verstappen andrà forte. Ma poi potremo andare più lunghi e a quel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Una gara per scrivere le sorti di una stagione intera. Una gara per la gloria o per l’amarezza della sconfitta. Il team principal della Mercedes,, si è sbottonato sulla situazione che vive Lewis, il pilota inglese che sta rivaleggiando contro Max Verstappen della Red Bull per la conquista del Mondiale 2021 di Formula Uno. LediEcco le dichiarazioni, rilasciate a Sky Sports Uk, del team principal della Mercedes che ha parlato della situazione del suo pilota inglese che si sta giocando il titolo contro il rivale olandese della Red Bull: “Siamo 1-0 per loro. Personalmente preferisco partire con le Medie. Avremo un leggero svantaggio all’inizio immagino e nei primi 6-7 giri Verstappen andrà forte. Ma poi potremo andare più lunghi e a quel ...

Advertising

automotorinews : ??? #F1, Toto #Wolff ripone tutte le sue speranze in Lewis #Hamilton ??? 'Penso che non ci sia niente da dovergli di… - eizaghi : F1, Toto Wolff preoccupato: 'Perso tutto all'improvviso' - EnzochiariMaggi : F1, duro attacco di Toto Wolff a Max Verstappen - automotorinews : ?? Contatto #Hamilton #Verstappen a Gedda, alta tensione per Toto #Wolff... ?? E addio cuffie #F1 #F1Finale… - SIMO_MORANDI : @SmilexTech per morti no.. ma sicuramente vedo una mercedes in difficoltà... Verstappen aprirà un Gap su Lewis che… -