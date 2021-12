Tg Ambiente – 12/12/2021 (Di domenica 12 dicembre 2021) In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dalla Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: – Intesa Sanpaolo, WWF e Jovanotti insieme per la tutela dell’Ambiente – Agricoltura, con Youth Ag Summit giovani di tutto il mondo a confronto – Combattere il cambiamento climatico adottando un ulivo – Un motore turbo nei frigoriferi per consumare meno abr/gtr/col su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 dicembre 2021) In questo numero del Tg, prodotto dalla Italpress in collaborazione con Tele: – Intesa Sanpaolo, WWF e Jovanotti insieme per la tutela dell’– Agricoltura, con Youth Ag Summit giovani di tutto il mondo a confronto – Combattere il cambiamento climatico adottando un ulivo – Un motore turbo nei frigoriferi per consumare meno abr/gtr/col su Il Corriere della Città.

