Tempi duri per la solidarietà e il servizio civile. La riflessione di D’Ambrosio (Di domenica 12 dicembre 2021) Partiamo da una notizia, poco diffusa ma non per questo trascurabile, anzi. Il finanziamento del Bando servizio civile “butta” nel cestino 22.458 posti per volontari su 76.639, totale dei volontari previsti per progetti già approvati dal Ministero ma non finanziati. Quindi ci sono 22.458 opportunità di servizio civile che stanno rischiando di finire nel cestino. Questo l’assurdo dato che emerge dal decreto di finanziamento del prossimo bando relativo. Infatti, a fronte di 76.639 posizioni valutate positivamente dal Dipartimento Politiche Giovanili e servizio civile Universale, risultano stanziate solo risorse per 54.181 volontari. Gli Enti interessati – Conferenza Nazionale Enti servizio civile, CSVnet, Forum Nazionale servizio ... Leggi su formiche (Di domenica 12 dicembre 2021) Partiamo da una notizia, poco diffusa ma non per questo trascurabile, anzi. Il finanziamento del Bando“butta” nel cestino 22.458 posti per volontari su 76.639, totale dei volontari previsti per progetti già approvati dal Ministero ma non finanziati. Quindi ci sono 22.458 opportunità diche stanno rischiando di finire nel cestino. Questo l’assurdo dato che emerge dal decreto di finanziamento del prossimo bando relativo. Infatti, a fronte di 76.639 posizioni valutate positivamente dal Dipartimento Politiche Giovanili eUniversale, risultano stanziate solo risorse per 54.181 volontari. Gli Enti interessati – Conferenza Nazionale Enti, CSVnet, Forum Nazionale...

