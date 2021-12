Roma: Mourinho 'Mayoral - Abraham è un'opzione' (Di domenica 12 dicembre 2021) "Hanno giocato bene a Sofia e abbiamo tanti assenti. Sono un'opzione per domani". Josè Mourinho 'apre' alla coppia d'attacco Abraham - Mayoral alla vigilia della sfida con lo Spezia. Poi ha aggiunto: "... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) "Hanno giocato bene a Sofia e abbiamo tanti assenti. Sono un'per domani". Josè'apre' alla coppia d'attaccoalla vigilia della sfida con lo Spezia. Poi ha aggiunto: "...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaInter ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : Roma in vantaggio dopo i primi 45 minuti sotto gli occhi di José Mourinho. In gol Cherubini al 28' ?? #RomaSamp… - OfficialASRoma : ?? La formazione scelta da José Mourinho per #CSKARoma ?? DAJE ROMA! ?? #UECL - sportli26181512 : Roma, striscione a Trigoria: 'Con Mourinho fino all'inferno': Nonostante un avvio di stagione complicato, i tifosi… - sportli26181512 : Roma-Spezia, Mourinho: 'Mercato? Niente grossi investimenti. Bello rivedere T. Motta': L'allenatore giallorosso all… -