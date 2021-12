Radiografia della più conclamata crisi della democrazia. Scrive Paganini (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Presidente Biden ha invitato capi di Governo e pensatori di ogni dove per discutere dello stato della democrazia. La Cina non è tra gli invitati. L’Italia sì. Questo non significa che in Italia le cose per la democrazia vadano benissimo. Basti pensare all’insistenza con cui il Presidente Mattarella riceve richieste di accettare un secondo mandato. Così, si confermerebbe anche il Primo Ministro Draghi. E si eviterebbero possibili – ma non obbligatorie – elezioni. Pare che la volontà di alcuni ambienti influenti sia quella di spostare il voto il più lontano possibile. Temono infatti, il voto quale espressione della volontà dei cittadini. Oltretutto, nella consapevolezza di non poter presentare ai cittadini progetti politici seri e robusti. Attualmente i movimenti politici sono ... Leggi su formiche (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Presidente Biden ha invitato capi di Governo e pensatori di ogni dove per discutere dello stato. La Cina non è tra gli invitati. L’Italia sì. Questo non significa che in Italia le cose per lavadano benissimo. Basti pensare all’insistenza con cui il Presidente Mattarella riceve richieste di accettare un secondo mandato. Così, si confermerebbe anche il Primo Ministro Draghi. E si eviterebbero possibili – ma non obbligatorie – elezioni. Pare che la volontà di alcuni ambienti influenti sia quella di spostare il voto il più lontano possibile. Temono infatti, il voto quale espressionevolontà dei cittadini. Oltretutto, nella consapevolezza di non poter presentare ai cittadini progetti politici seri e robusti. Attualmente i movimenti politici sono ...

Advertising

Lescavatore : Bella utopia la sanità pubblica.Forse 'na volta. Nelle favole.Forse per chi non sa come funziona la sanità soprattu… - _UnaLola : @sonoancoraequi Radiografia della sottoscritta - Torrechannelit : Napoli – Spalletti: “Il match di domani è una radiografia della nostra anima, dobbiamo andare oltre le difficoltà” - clubnapolipm : Spalletti: “Il match di domani è una radiografia della nostra anima, dobbiamo andare oltre le difficoltà” - Gobbo76_ : Tant’è che dopo due altre ore e una seconda radiografia il verdetto è: Sospetta frattura o incrinazione della 5 cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Radiografia della Napoli - Empoli, Spalletti come Kennedy: 'Ognuno si domanda cosa può fare' 'La radiografia dell'anima dice che ne esce fuori una squadra con un'anima kennediana. Ognuno si domanda ... Il tecnico azzurro carica il Napoli alla vigilia della sfida contro l'Empoli e avverte sulla ...

Spalletti "Il mio Napoli disponibile e intelligente" Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss alla vigilia della sfida di domani alle 18 contro l'Empoli allo stadio 'Maradona'. "La radiografia dice che questa squadra ha un'anima. Chi viene chiamato in causa riesce a fare del suo meglio. Attraverso questa ...

Putin, il prevedibile. La radiografia di Schmies (Cepa) Formiche.net Spalletti apprezza il carattere dei suoi: "Abbiamo un'anima kennediana" Prima di Napoli-Leicester, Luciano Spalletti aveva detto che quella partita avrebbe fatto la radiografia all'anima della sua squadra.

Putin, il prevedibile. La radiografia di Schmies (Cepa) Una certa narrazione occidentale continua a dipingere Vladimir Putin come imprevedibile. E invece è quanto di più prevedibile esista. Per questo l'Occidente non deve cadere nell'ennesima trappola al c ...

'Ladell'anima dice che ne esce fuori una squadra con un'anima kennediana. Ognuno si domanda ... Il tecnico azzurro carica il Napoli alla vigiliasfida contro l'Empoli e avverte sulla ...Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss alla vigiliasfida di domani alle 18 contro l'Empoli allo stadio 'Maradona'. "Ladice che questa squadra ha un'anima. Chi viene chiamato in causa riesce a fare del suo meglio. Attraverso questa ...Prima di Napoli-Leicester, Luciano Spalletti aveva detto che quella partita avrebbe fatto la radiografia all'anima della sua squadra.Una certa narrazione occidentale continua a dipingere Vladimir Putin come imprevedibile. E invece è quanto di più prevedibile esista. Per questo l'Occidente non deve cadere nell'ennesima trappola al c ...