Natale 2021, si torna a volare: incontro Enac-Adr per la gestione dei passeggeri (Di domenica 12 dicembre 2021) Fiumicino – Si è svolto un incontro tra i vertici dell’Enac e Aeroporti di Roma per analizzare il traffico aereo in previsione delle festività natalizie e gli assetti infrastrutturali pianificati per questo periodo al Leonardo da Vinci. “L’aeroporto è interessato da un vasto programma di cantierizzazione – si legge nella nota di Adr – finalizzato all’espansione della area domestica Schengen e all’adeguamento alle future normative di sicurezza antincendio, evacuazione fumi, miglioramento della resistenza strutturale ai fini sismici, nonché all’adeguamento funzionale e potenziamento della capacità, qualità dei servizi e alla transizione energetica. I lavori sono essenziali per l’allineamento ai nuovi standard che entreranno in vigore dalla fine del 2023. “È proprio in considerazione di ciò che sono state concordate le più idonee misure di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 dicembre 2021) Fiumicino – Si è svolto untra i vertici dell’e Aeroporti di Roma per analizzare il traffico aereo in previsione delle festività natalizie e gli assetti infrastrutturali pianificati per questo periodo al Leonardo da Vinci. “L’aeroporto è interessato da un vasto programma di cantierizzazione – si legge nella nota di Adr – finalizzato all’espansione della area domestica Schengen e all’adeguamento alle future normative di sicurezza antincendio, evacuazione fumi, miglioramento della resistenza strutturale ai fini sismici, nonché all’adeguamento funzionale e potenziamento della capacità, qualità dei servizi e alla transizione energetica. I lavori sono essenziali per l’allineamento ai nuovi standard che entreranno in vigore dalla fine del 2023. “È proprio in considerazione di ciò che sono state concordate le più idonee misure di ...

Advertising

albertoangela : Su 'il venerdì' di ieri un mio personale racconto di Napoli… in attesa della serata di Natale quando saremo in onda… - welikeduel : Gli auguri di Natale di #donciotti #propagandalive - vaticannews_it : #10dicembre #PapaFrancesco invita a vivere un #Natale vero, non commerciale. Questa mattina udienza alle delegazion… - thedancinkai : RT @soskpopgo: ??GIVEAWAY DI NATALE [11/31 DIC]?? Anche quest'anno vi proponiamo il classico giveaway di Natale che questa volta sarà solo p… - seminarbedonia : Oggi pomeriggio a partire dalle ore 17.30 presso il Seminario Vescovile di Bedonia (Pr) l'inaugurazione della Rass… -