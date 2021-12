LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Davos 2021 in DIRETTA: partono Klaebo e Bolshunov, comanda Holund (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Pralong al traguardo è primo, avendo chiuso in 33:47.6. 12.19 Vediamo i migliori tempi ai 5 km: 1 Hans Christer Holund (NOR) 11:07.6 2 Alexander Bolshunov (RUS) +1?5 3 Sjur Roethe (NOR) +4?8 4 Artem Maltsev (RUS) +6?4 5 Andrey Melnichenko (RUS) +8?1 12.18 De Fabiani nono ai 3 km, 11?9 dal tempo del norvegese Holund. 12.16 Arrivano al traguardo i primi atleti; Paolo Fanton chiude in 34:52.2. 12.14 Buona partenza per Francesco De Fabiani, quarto ai 2.2 km. 12.12 comanda Holund ai 5 km, 4?8 sul connazionale, secondo, Sjur Roethe. 12.10 Paolo Fanton è quarto ai 12.2 km; Salvadori nono agli 8 km, in ritardo di quasi 20 secondi dal tedesco Moch. 12.08 Partito Francesco De Fabiani. 12.07 Ai 2.2 km il norvegese Hans Christer ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20 Pralong al traguardo è primo, avendo chiuso in 33:47.6. 12.19 Vediamo i migliori tempi ai 5 km: 1 Hans Christer(NOR) 11:07.6 2 Alexander(RUS) +1?5 3 Sjur Roethe (NOR) +4?8 4 Artem Maltsev (RUS) +6?4 5 Andrey Melnichenko (RUS) +8?1 12.18 De Fabiani nono ai 3 km, 11?9 dal tempo del norvegese. 12.16 Arrivano al traguardo i primi atleti; Paolo Fanton chiude in 34:52.2. 12.14 Buona partenza per Francesco De Fabiani, quarto ai 2.2 km. 12.12ai 5 km, 4?8 sul connazionale, secondo, Sjur Roethe. 12.10 Paolo Fanton è quarto ai 12.2 km; Salvadori nono agli 8 km, in ritardo di quasi 20 secondi dal tedesco Moch. 12.08 Partito Francesco De Fabiani. 12.07 Ai 2.2 km il norvegese Hans Christer ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Moritz in DIRETTA: doppietta Brignone-Curtoni! 5 azzurre nelle 7! - #alpino #SuperG… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Moritz in DIRETTA: Italia epica! 1a Brignone 2a Curtoni 4a Goggia 5a Bassino 6a Marsagli… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Moritz in DIRETTA: brutta caduta per Lara Gut-Behrami Shiffrin in testa - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Moritz in DIRETTA: Federica Brignone vola al comando! Out Gut-Behrami - #alpino #SuperG… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Moritz in DIRETTA: brutta caduta per Lara Gut-Behrami Shiffrin in testa - #alpino… -