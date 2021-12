LIVE Atletica, Europei cross 2021 in DIRETTA: problemi al fianco destro per Crippa! Vince Ingrebrigsten! (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare 14.43 Vince INGEBRIGSTEN! 14.42 Gressier è terzo, ma distante dai primi due. Ingebrigsten allunga ancora! 14.41 E allunga il norvegese! Aumenta il distacco da Kaya, che ritmo! 14.39 Adesso è un testa a testa tra Kaya e Ingebrigsten, il norvegese prova ad allungare. 14.38 Ritiro improvviso, al penultimo giro, per Crippa. Era in zona podio, che peccato! 14.37 Problema al fianco destro, che sfortuna per l’azzurro! 14.36 NOOOOOOOOOOO! INFORTUNIO PER Crippa! Costretto al ritiro! Era tra i primi quattro! 14.35 Jimmy Gressier non molla, sono in quattro davanti a tutti. 14.34 Ai 6900 Ingebrigsten ha sorpassato Crippa, è lui secondo. Sempre primo Aras Kaya. 14.32 Crippa è secondo, dietro di lui Ingebrigsten. 14.30 Arrrivati a ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle gare 14.43INGEBRIGSTEN! 14.42 Gressier è terzo, ma distante dai primi due. Ingebrigsten allunga ancora! 14.41 E allunga il norvegese! Aumenta il distacco da Kaya, che ritmo! 14.39 Adesso è un testa a testa tra Kaya e Ingebrigsten, il norvegese prova ad allungare. 14.38 Ritiro improvviso, al penultimo giro, per Crippa. Era in zona podio, che peccato! 14.37 Problema al, che sfortuna per l’azzurro! 14.36 NOOOOOOOOOOO! INFORTUNIO PERCostretto al ritiro! Era tra i primi quattro! 14.35 Jimmy Gressier non molla, sono in quattro davanti a tutti. 14.34 Ai 6900 Ingebrigsten ha sorpassato Crippa, è lui secondo. Sempre primo Aras Kaya. 14.32 Crippa è secondo, dietro di lui Ingebrigsten. 14.30 Arrrivati a ...

