Kurt Angle | “Avrei voluto un match con Bret Hart”

(Di domenica 12 dicembre 2021)è stato recentemente ospite di The Paradox of Sports per parlare della sua carriera e dei suoi wrestler preferiti fra coloro che sono stati suoi avversari durante gli anni.ha iniziato con una lista di Superstar WWE: “Chris Benoit, Shawn Michaels, Brock Lesnar, Stone Cold Steve Austin, The Rock, e Undertaker. Questi sei sono i miei preferiti, persone con cui ho amato lavorare”. Il periodo ad Impactha anche discusso del suo periodo in TNA/Impact Wrestling. Il campione olimpico ha passato lì dieci anni della sua carriera, dal 2006 al 2016. “In TNA, direi AJ Styles, Samoa Joe, e Sting. Ci sono stati tantissimi wrestler grandiosi con cui ho adorato lavorare, ma loro sono i nomi che esalterei”.vs. The Hitman Nonostante...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Kurt Angle: 'So perchè mi hanno maltrattato durante il ritiro' - - TreyHob21 : RT @uncle_june: Perry Annunziata // Kurt Angle - GiacomoGiura : @andre61219 @Gazzetta_it Il Kurt Angle delle panchine. PACO. - TheGentJK : RT @uncle_june: Perry Annunziata // Kurt Angle - bobbycecere : RT @uncle_june: Perry Annunziata // Kurt Angle -

Ultime Notizie dalla rete : Kurt Angle

Zona Wrestling

... Chris Jericho, Kane, Undertaker e Big Show e il Team Alliance composto da Stone Cold Steve Austin,, Rob Van Dam, Booker T e Shane McMahon. Il match coinvolgeva forse i nomi più ...Il pensiero va immediatamente all'Hall of Famerche, dopo aver vinto l'oro alle competizioni del '96, firmò per la Compagnia di Vince McMahon diventando una delle superstar più apprezzate ...Edge è stato ospite al “The Kurt Angle Show”, durante il programma il vincitore della Royal Rumble 2021, ha voluto elogiare Rey Mysterio, dichiarando che i fan capiranno la sua grandezza quando non ci ...L’Hall Of Famer WWE, Kurt Angle, è stato ospite di The Paradox Of Sports per parlare delle sue attuali condizioni di salute e dei suoi problemi al collo che hanno bersagliato la sua carriera. Kurt Ang ...