Inter-Cagliari | Inzaghi | “I ragazzi sono stati bravissimi”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Simonenel post partita di, match della diciassettesima giornata della Serie A 2021/2022 L’allenatore dell’Simone, al termine del match vinto per 4 a 0 contro il, e valevole per la diciassettesima giornata della Serie A 21/22, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Una partita che sulla carta poteva sembrare facile, la bravura più grande dell’è stata renderla facile. “Sì, i. Avevo chiesto attenzione, era una partita particolare anche per i risultati del weekend dove squadre importanti hanno fatto fatica. Dovevamo essere bravi apretarla e i ...

Inter : ?? | CALHA Il turco ha trovato il suo sesto gol in campionato ?? - iomatrix23 : Siete carichi per questa sera ? @Inter - #Cagliari ???? #Materazzi #Inter #Goal #SerieA - Inter : ??? | MATCH REPORT Prestazione sontuosa dei nerazzurri ?? - lNTERISTAAA : RT @LuCaruShow: ? NAPOLI ? VENEZIA ? SPEZIA ? ROMA ? CAGLIARI SALUTATE LA CAPOLISTA. FORZA INTER ! ???? - news24_inter : #Ferri analizza la vittoria dell'#Inter ?? -

Pericoloso siparietto, fortunatamente senza nessuna grave conseguenza, per Simone Inzaghi, allenatore dell'. Dopo la spettacolare vittoria di ieri a San Siro contro il, il tecnico della compagine meneghina è scivolato dalle scale. L'ex guida della Lazio stava rientrando negli spogliatoi al ...Salernitana -- Udinese e Fiorentina - Sassuolo saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go. PROBABILI FORMAZIONI " CONSIGLI " PAGELLE " PRONOSTICI " ARBITRI Venerdì ...Non ha avuto esito positivo l'impatto di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari, solo 9 punti in 14 partite e pesa il 4-0 di ieri subito ad opera dell'Inter ieri sera. A questo punto ...Il Toro ai sta dimostrando decisivo in zona gol ma è chiamato a risolvere il problema dei calci di rigore e tornare a segnare in Europa ...