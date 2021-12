GF Vip, web in rivolta chiede l’eliminazione di Soleil: la dura reazione degli autori (Di domenica 12 dicembre 2021) Tra ieri e oggi sui social sono comparsi migliaia di post di protesta di telespettatori che chiedono a gran voce l’eliminazione di Soleil Sorge dal Grande Fratello Vip 6 in quanto il volto noto di Uomini e Donne ha bestemmiato in inglese subito dopo l’ultima diretta del reality show di Alfonso Signorini. Ma gli autori hanno reagito in maniera molto decisa, eliminando progressivamente da Instagram e Facebook tutti i commenti indignati relativi alla bestemmia. Questa cosa ha fatto infuriare ancora di più il web, sempre più ostile alla Sorge, che invece nella Casa del GF Vip è convinta di essere la preferita del pubblico, visto che al televoto vince sempre. Come andrà a finire la cosa? Davvero gli autori hanno intenzione di insabbiare tutto quanto? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex Belli ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 12 dicembre 2021) Tra ieri e oggi sui social sono comparsi migliaia di post di protesta di telespettatori che chiedono a gran vocediSorge dal Grande Fratello Vip 6 in quanto il volto noto di Uomini e Donne ha bestemmiato in inglese subito dopo l’ultima diretta del reality show di Alfonso Signorini. Ma glihanno reagito in maniera molto decisa, eliminando progressivamente da Instagram e Facebook tutti i commenti indignati relativi alla bestemmia. Questa cosa ha fatto infuriare ancora di più il web, sempre più ostile alla Sorge, che invece nella Casa del GF Vip è convinta di essere la preferita del pubblico, visto che al televoto vince sempre. Come andrà a finire la cosa? Davvero glihanno intenzione di insabbiare tutto quanto? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Alex Belli ...

Advertising

Ivana18742397 : Pure i giornali lo dicono che è #raccomandata #gfvip6 DOBBIAMO FARE SOLO UNA COSA NN SINTONIZZARE SU LA RETE INTENE… - infoitcultura : GF Vip, Soleil Sorge bestemmia in inglese? In tanti sul web chiedono l’espulsione - infoitcultura : Gf Vip, “ha bestemmiato”: il web chiede a gran voce la squalifica - blogtivvu : Soleil Sorge ha bestemmiato in inglese? Interviene ex gieffino: web chiede la squalifica – VIDEO - infoitcultura : Soleil Sorge ha bestemmiato al GF Vip? Spunta il video: web diviso in due -