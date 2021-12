Gasperini | «Ribaltare una partita del genere è una prova di grande forza e volontà»

(Di domenica 12 dicembre 2021) Nel postdi Verona-Atalanta, ai microfoni di Dazn l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero. «Unache ha dato unasoddisfazione vincerla, contro una squadra molto forte e bella. Ribaltarla è unadi, i ragazzi sono stati straordinari, vincere qui sarà dura per tutti». «Facile non è stato, siamo rimasti molto dispiaciuti dell’eliminazione dalla Champions, era alla nostra portata, non siamo assolutamente d’accordo con certi giudizi. Il Villarreal ha capitalizzato tutto, noi siamo stati anche molto bravi. L’eliminazione ci sta ma noi abbiamo avuto la sensazione di fare tante cose buone». «Oggi non abbiamo fatto bene l prima parte in difesa, eravamo un po’ vulnerabili, siamo cresciuti nell’arco ...

