Gaeta | scalatori restano bloccati al buio su una parete rocciosa dopo una caduta

(Di domenica 12 dicembre 2021)– Momenti di paura per dueromani, rimastisul costone roccioso della Piana di Sant'Agostino a. I due, nel corso della tarda serata di ieri 11 dicembre, non riuscivano più a scendere da una discesa in cordata per le ferite riportate a seguito delladi uno di loro. Sul luogo sono intervenuti i militari della Tenenza diunitamente a personale dei Vigili del Fuoco oltre al Soccorso Alpino di Cassino che hanno immediatamente prestato soccorso e trasportato il ferito presso l'ospedale di Latina da un elicottero dell'Aeronautica Militare.