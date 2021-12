F1 GP Abu Dhabi 2021, griglia di partenza: risultati qualifiche, Verstappen pole davanti a Hamilton (Di domenica 12 dicembre 2021) I risultati delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, valido per il ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Tensione altissima sul circuito di Yas Marina per la caccia alla pole: i contendenti Hamilton e Verstappen arrivano a pari punti e si giocano tutto in un solo weekend. Sarà fondamentale, a questo proposito, l’esito delle classifiche che andrà a formare la griglia di partenza. Q1 – Lewis Hamilton è il più veloce nel Q1 del Gran Premio di Abu Dhabi, l’ultima tappa del Mondiale di Formula 1. Il pilota Mercedes chiude il proprio giro in 1’22”845 davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo tempo per la Red Bull di Max ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Idelledel Gran Premio di Abu, valido per il ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Tensione altissima sul circuito di Yas Marina per la caccia alla: i contendentiarrivano a pari punti e si giocano tutto in un solo weekend. Sarà fondamentale, a questo proposito, l’esito delle classifiche che andrà a formare ladi. Q1 – Lewisè il più veloce nel Q1 del Gran Premio di Abu, l’ultima tappa del Mondiale di Formula 1. Il pilota Mercedes chiude il proprio giro in 1’22”845al compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo tempo per la Red Bull di Max ...

