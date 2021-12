Esplosione a Ravanusa 11 palazzi interessati | bilancio provvisorio 2 morti | 2 persone in salvo | 7 dispersi

(Di domenica 12 dicembre 2021) È immenso il dolore di(Agrigento) per l’avvenuta in via Galilei in cui è crollata unana di 4 piani e altre sono rimaste danneggiate. Ilè di 2estratti dalle macerie (una delle vittime è un uomo) e due donne sono state tratte in. Sette sono i, di cui due bambini. Il crollo avvenuto attorno alle 20.30 sarebbe stato causato dalla rottura di un tubo del metanodotto cittadino. Ad innescare l’potrebbe essere stata l’attivazione dell’ascensore del palazzo crollato. Nell’sono rimasti coinvolti anche altri edifici: l’area di un intero quartiere della città, tra le vie della Pace, Galilei, Trilussa e Nuoro, è rimasta danneggiata. ...

Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell'esplosione coinvolte altre abitazioni. Esplosione a #Ravanusa: una donna di 80 anni è stata estratta viva dalle macerie. Altre voci arrivano dal palazzo crollato. Esplosione Ravanusa, il sindaco: non ci sono bambini tra i dispersi #Ravanusa. #Ravanusa, 50 #vigilidelfuoco al lavoro sul #crollo della palazzina dopo l'#esplosione. Impegnate squadre #usar e cinofili.

Una donna è stata individuata sotto le macerie di uno dei palazzi crollati nel centro di. E' viva ed urla. I vigili del fuoco stanno cercando di tirarla fuori, ma non è semplice perché ci sono continue fughe di gas che gli stessi pompieri stanno cercando di tamponare. .Uno dei feriti nell'che ha provocato i crollo di diverse palazzine aè stato estratto dalle macerie e portato via in barella dai soccorritori. Sembra si tratti di una donna di 80 anni. I dispersi a ...12/12/2021 01:33: Ravanusa,cani alla ricerca dei dispersi: 1.33 Ravanusa,cani alla ricerca dei dispersi Già da qualche ora sono in azione i ca- ni molecolari alla ricerca dei dis ...Tra le cause dell'esplosione a Ravanusa, in provincia di Agrigento, ci sarebbe una perdita di gas. Tra i dispersi anche due bambini e una donna incinta. #Ravanusa ...