Empoli espugna Napoli | azzurri scivolano al quarto posto

(Di domenica 12 dicembre 2021)(ITALPRESS) – L’lo stadio “Maradona” battendo il1-0 al termine di un match con poche emozioni ma con i toscani abili a sfruttare al meglio una rocambolesca rete di Cutrone, giunta nella ripresa. Seconda sconfitta consecutiva in casa per la squadra di Spalletti. Pronti via e i toscani si rendono pericolosi con una conclusione di Cutrone che si spegne fuori. La gara è subito vivace, con Mertens che prova a imbeccare Lozano, ma la retroguardia empolese è attenta e libera. La prima vera occasione matura al 23? con Elmas che con un destro piazzato da fuori scheggia la traversa. Le emozioni sono minime: le due compagini rischiano poco e a loro volta creano poche chance. Prima della pausa è però Vicario a dire di no a Lozano che di destro prova a sorprenderlo a posizione defilata. Il secondo ...

