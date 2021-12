Elena Sofia Ricci, arriva la pessima notizia: “Non lo voglio più fare…” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Brutte, bruttissime notizie per i fan di Elena Sofia Ricci: l’attrice ha rivelato di non volersi più dedicare a qualcosa che il pubblico apprezzava in maniera particolare. Ma di che… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 13 dicembre 2021) Brutte, bruttissime notizie per i fan di: l’attrice ha rivelato di non volersi più dedicare a qualcosa che il pubblico apprezzava in maniera particolare. Ma di che… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MMastrantuono : Se Elena Sofia ricci lasciasse #CheDioCiAiuti vedrei bene solo due nomi per sostituirla e cioè Mara Venier e Barbara D’Urso. - sofia_mercuri : RT @francamentepeco: I ballerini professionisti ballano la performance con Aisha(anche Giulia vestita con doctorMartens,jeans neri a zampa,… - blusewillis1 : Federica Brignone vince il superG di St. Moritz davanti a Elena Curtoni. Sesta Sofia Goggia, 8ª Bassino - rosarioT1970 : RT @Pinucci63757977: Trionfo di Federica Brignone nel SuperG di St.Moritz che ha preceduto Elena Curtoni; quinta Sofia Goggia e sesta Marta… - pispantelli : In che senso Elena Sofia Ricci non farà più Che Dio ci aiuti? Non ha più senso la serie ?? -