Doppietta Vlahovic La Fiorentina vola (Di domenica 12 dicembre 2021) Fiorentina 4 SALERNITANA 0 Primo tempo: 1 - 0 Fiorentina : Terracciano 6.5; Odriozola 6 , Milenkovic 6 , Martinez Quarta 6, Biraghi 6 ; Bonaventura 6.5, Torreira 6.5, Duncan 6.5 ; Callejon 6 , ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021)4 SALERNITANA 0 Primo tempo: 1 - 0: Terracciano 6.5; Odriozola 6 , Milenkovic 6 , Martinez Quarta 6, Biraghi 6 ; Bonaventura 6.5, Torreira 6.5, Duncan 6.5 ; Callejon 6 , ...

Advertising

SerieA : La @acffiorentina domina in casa contro la @OfficialUSS1919 ?????? #Vlahovic è autore di una splendida doppietta ??… - SerieA : ?? ???? GOOOLLLL ???? ?? Doppietta di #Vlahovic ????, terzo gol per i viola ?? #FiorentinaSalernitana 3-0 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - DAZN_IT : URAGANO VLAHOVIC: 32 gol nel 2021 in #SerieATIM, a -1 dal record di Cristiano Ronaldo ?? Gol di Bonaventura, doppiet… - leonardobeca : RT @magicmommi: La trivela di Bonaventura, la doppietta del dominatore Vlahovic, il secondo gol di fila di Maleh, la grinta di Italiano. Tu… - BHeberinho : RT @SerieA: La @acffiorentina domina in casa contro la @OfficialUSS1919 ?????? #Vlahovic è autore di una splendida doppietta ?? #FiorentinaS… -