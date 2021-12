Covid, “Povia positivo, assente a evento No green pass” (Di domenica 12 dicembre 2021) “Sono positivo” al Covid “con carica bassa, sto bene”. Così, secondo quanto riportato dal sito Genova24, il cantautore Povia, avrebbe annunciato ieri in un messaggio inviato agli organizzatori la sua assenza all’evento genovese contro il green pass in piazza della Vittoria dove era atteso nel pomeriggio. Secondo lo stesso sito, gli organizzatori avrebbero sentito l’artista, le cui posizioni contro il vaccino per il Covid sono note da tempo. “Non era in formissima ma siamo tranquilli”, avrebbe raccontato una delle organizzatrici allo stesso sito. Nel frattempo, Povia dai suoi social è intervenuto ieri per smentire il fatto che sia stato scartato dalla commissione che ha selezionato i cantanti in gara a Sanremo 2022. “Leggo scemenze”, ha scritto ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 dicembre 2021) “Sono” al“con carica bassa, sto bene”. Così, secondo quanto riportato dal sito Genova24, il cantautore, avrebbe annunciato ieri in un messaggio inviato agli organizzatori la sua assenza all’genovese contro ilin piazza della Vittoria dove era atteso nel pomeriggio. Secondo lo stesso sito, gli organizzatori avrebbero sentito l’artista, le cui posizioni contro il vaccino per ilsono note da tempo. “Non era in formissima ma siamo tranquilli”, avrebbe raccontato una delle organizzatrici allo stesso sito. Nel frattempo,dai suoi social è intervenuto ieri per smentire il fatto che sia stato scartato dalla commissione che ha selezionato i cantanti in gara a Sanremo 2022. “Leggo scemenze”, ha scritto ...

fanpage : Povia era atteso a una manifestazione #NoGreenPass ma non si è presentato: è positivo al Covid - NazzarenoMi : RT @luomomascherato: Gente che magari non ha mai detto niente sulle migliaia di malori improvvisi post vaccino, ora sbraita contento accane… - RODOLFOSALVATOR : RT @riccardovincen3: #Povia atteso alla manifestazione #NoGreenPass non si presenta perché positivo al Covid Quando il karma ti fa ooh - luiginosnidero : RT @diabolicus23: Povia non potrà andare al prossimo corteo No Green Pass perché positivo al covid. E neanche ai successivi, visto che in s… - BADU____ : RT @Kotiomkin: Povia ha preso il covid. Avrei preferito una tonsillite. [@BADU____ ] #Povia #COVID19 #vaccino -