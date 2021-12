BALLANDO CON LE FRECCIATE | LUCARELLI SHOW SULL’EX MAESTRO E QUEI VIP CHE SE LA TIRANO

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 12 dicembre 2021) Selvaggiain formissima ieri sera acon le Stelle. Complice la presenza della divina quanto disponibile e simpatica Monica Bellucci e di Simone Di Pasquale, il pilastro dei maestri che forse lascia dopo 16 anni di onorata presenza, la giurata non le ha mandate a dire ad un exdi Milly Carlucci e a certi vip con la puzza sotto il naso. È già capitato che qualcuno sia andato via, anche di recente, e io ho stappato lo champagne. Nel tuo caso, specifico, sono molto triste. Sei forse l’unica persona con cui non ho mai avuto un battibecco acon le Stelle. Simone, sei in assoluto il più carismatico e anche il più bravo nell’adattarsi al concorrente che balla con te. Hai valorizzato al massimo le ballerine che hai avuto al tuo fianco. Simone Di Pasquale con Bianca Gascoigne, una delle ...