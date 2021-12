Sofia Goggia splendida seconda nel SG di St. Moritz (Di sabato 11 dicembre 2021) E` grande Italia nel supergigante femminile di Coppa del mondo nella tappa svizzera di St. Moritz, con quattro azzurre nelle prime dieci posizioni. Sofia Goggia ha risposto nuovamente presente sulla pista elvetica: la campionessa bergamasca, dopo il triplete di Lake Louise sulla Men`s Olympic, ha colto il quarto podio stagionale - 36esimo in carriera - con un`altra prova straordinaria, chiudendo al secondo posto, in una giornata in cui le condizioni di visibilità non erano delle migliori. La 29enne atleta delle Fiamme Gialle, è arrivata a 18 centesimi dalla padrona di casa Lara Gut-Behrami, straripante nell`occasione, che ha centrato il successo numero sedici in carriera. Terza posizione appannaggio della leader della classifica generale Mikaela Shiffrin, attardata di 1"18 dal primo posto.Molto positiva anche la prova di Elena Curtoni, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 11 dicembre 2021) E` grande Italia nel supergigante femminile di Coppa del mondo nella tappa svizzera di St., con quattro azzurre nelle prime dieci posizioni.ha risposto nuovamente presente sulla pista elvetica: la campionessa bergamasca, dopo il triplete di Lake Louise sulla Men`s Olympic, ha colto il quarto podio stagionale - 36esimo in carriera - con un`altra prova straordinaria, chiudendo al secondo posto, in una giornata in cui le condizioni di visibilità non erano delle migliori. La 29enne atleta delle Fiamme Gialle, è arrivata a 18 centesimi dalla padrona di casa Lara Gut-Behrami, straripante nell`occasione, che ha centrato il successo numero sedici in carriera. Terza posizione appannaggio della leader della classifica generale Mikaela Shiffrin, attardata di 1"18 dal primo posto.Molto positiva anche la prova di Elena Curtoni, ...

