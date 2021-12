Sing 2 | la recensione | lo spettacolo spaziale è servito!

Leggi su movieplayer

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ladi2, il sequel del film della Illumination che ci riporta nel mondo delloa base di animali antropomorfi. Con ladi2, che è stato l'evento inaugurale, in anteprima internazionale, del 39. Torino Film Festival prima di arrivare nelle nostre sale il 23 dicembre, si torna nell'universo allegro e colorato della Illumination Entertainment, lo studio d'animazione di matrice europea che da qualche anno è proprietà a pieno titolo della Universal, che distribuisce i suoi film dal 2010. Studio che, come tutte le realtà hollywoodiane, è stato colpito dalla pandemia e costretto a rimandare diversi progetti (il sequel dei Minions, previsto per luglio 2020, arriverà al cinema due anni dopo). Tra questi il secondo episodio delle avventure …