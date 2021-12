Roma, troppi ‘No Vax’ tra la Polizia Locale? Dal 15 l’obbligo vaccinale: «A rischio i controlli» (Di sabato 11 dicembre 2021) troppi No Vax tra gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale? E’ questo l’allarme lanciato a pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per la categoria che scatterà il prossimo 15 dicembre. Di conseguenza, con una stima che oscilla tra le 500 e le 700 unità, a rischio potrebbero esserci i controlli in particolare sul Green Pass (ma non solo). Oltre 500 No Vax tra i Vigili? Il caso a Roma L’appello a “rinforzare” le fila tra i caschi bianchi arriva da una lettera dell’ARVU, l’Associazione Romana dei Vigili Urbani, ripresa oggi da Il Messaggero. La richiesta, portata direttamente all’attenzione del Ministro Lamorgese, è quella di aprire subito un tavolo di confronto per affrontare il caso del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021)No Vax tra gli agenti delladiCapitale? E’ questo l’allarme lanciato a pochi giorni dall’entrata in vigore delper la categoria che scatterà il prossimo 15 dicembre. Di conseguenza, con una stima che oscilla tra le 500 e le 700 unità, apotrebbero esserci iin particolare sul Green Pass (ma non solo). Oltre 500 No Vax tra i Vigili? Il caso aL’appello a “rinforzare” le fila tra i caschi bianchi arriva da una lettera dell’ARVU, l’Associazionena dei Vigili Urbani, ripresa oggi da Il Messaggero. La richiesta, portata direttamente all’attenzione del Ministro Lamorgese, è quella di aprire subito un tavolo di confronto per affrontare il caso del ...

