Pioli: "Potremmo recuperarlo in settimana!" (Di domenica 12 dicembre 2021) Al termine della gara tra Udinese e Milan, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il tecnico rossonero ha commentato la prestazione della sua squadra ed ha parlato del possibile rientro di Giroud. GiroudQueste le dichiarazioni di Pioli: "Ho fatto tre cambi perché volevo una migliore gestione della palla e volevo allargare gli esterni. Nel finale abbiamo cercato Zlatan, era l'unica soluzione ed è stata vincente. Brahim non è in un buon momento, in generale ci è mancata lucidità nelle scelte. Abbiamo diversi assenti, nei prossimi giorni Potremmo recuperare Giroud, è quello più vicino al rientro".

