Pagelle Venezia Juventus: Kaio Jorge scomparso, Aramu inventa VOTI

I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Venezia Juventus

Le Pagelle dei protagonisti del match tra Venezia e Juventus, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022.

TOP: Aramu, Busio
FLOP: Kaio Jorge, De Sciglio

VOTI

Venezia: Romero 6.5; Ebuehi 6 (79? Mazzocchi SV), Modolo 6, Caldara 6, Haps 6; Crnigoj 6.5 (79? Peretz SV) , Ampadu 5.5 (64? Tessmann 6), Busio 7; Aramu 7, Henry 6 (79? Forte SV), Johnsen 6.5 (57? Kiyine 6). All. Zanetti 6,5

Juventus: Szczesny 5.5; De Sciglio 5.5, Bonucci 6, De Ligt 6.5, Pellegrini 6.5 (76? Alex Sandro SV); Locatelli 6 (87? Soulé SV), Rabiot ...

