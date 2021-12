Napoli, 35enne ucciso a Ponticelli come un boss: 10 colpi di pistola mentre viaggiava in auto (Di sabato 11 dicembre 2021) Non è morto subito nonostante gli avessero sparato 10 colpi di pistola da distanza ravvicinata: un agguato riservato ai boss. Teatro dell'omicidio il quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. È ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Non è morto subito nonostante gli avessero sparato 10dida distanza ravvicinata: un agguato riservato ai. Teatro dell'omicidio il quartiere, alla periferia di. È ...

