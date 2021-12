LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz in DIRETTA: subito Marsaglia, Curtoni e Brignone in avvio (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE DI OGGI LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 e alle 13.00 10.21 La donna da battere sarà Lara Gut-Behrami. La svizzera, incredibilmente, ha vinto una sola volta a St. Moritz in SuperG ben 13 anni fa, nel 2008! 10.18 Marta Bassino non è mai entrata in top10 in SuperG a St. Moritz. Il miglior risultato per la piemontese è la 16ma piazza del 2018. 10.14 Federica Brignone, oltre al già ricordato secondo posto, vanta anche una top5 nel 2017, quando giunse quarta. 10.12 Nelle tre apparizioni a St. Moritz in SuperG, Sofia Goggia non terminò la gara nel 2016 e 2017, mentre vinse nel ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE DI OGGI LADEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 e alle 13.00 10.21 La donna da battere sarà Lara Gut-Behrami. La svizzera, incredibilmente, ha vinto una sola volta a St.inben 13 anni fa, nel 2008! 10.18 Marta Bassino non è mai entrata in top10 ina St.. Il miglior risultato per la piemontese è la 16ma piazza del 2018. 10.14 Federica, oltre al già ricordato secondo posto, vanta anche una top5 nel 2017, quando giunse quarta. 10.12 Nelle tre apparizioni a St.in, Sofia Goggia non terminò la gara nel 2016 e 2017, mentre vinse nel ...

