Juve, Dybala a segno nelle ultime due partite di campionato (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo aver perso solo una delle prime sette sfide di Serie A contro la Juventus (1V, 5N), il Venezia ha subito ben 15 sconfitte nei successivi 17 incroci con i bianconeri (1V, 1N) – la Vecchia Signora è la squadra che più volte ha battuto i lagunari nel massimo campionato (16). Il Venezia ha perso le ultime due partite casalinghe in Serie A contro la Juventus, nel 2000 e nel 2002, ma non ha mai raggiunto quota tre sconfitte consecutive contro i bianconeri nel massimo campionato. Il Venezia ha perso tutte le ultime tre partite di campionato e ha subito quattro gol nelle due più recenti: in Serie A solo due volte ha incassato almeno quattro reti in tre gare di fila, nel 1949 e nel 2002. Il Venezia ha subito almeno due gol ... Leggi su footdata (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo aver perso solo una delle prime sette sfide di Serie A contro lantus (1V, 5N), il Venezia ha subito ben 15 sconfitte nei successivi 17 incroci con i bianconeri (1V, 1N) – la Vecchia Signora è la squadra che più volte ha battuto i lagunari nel massimo(16). Il Venezia ha perso leduecasalinghe in Serie A contro lantus, nel 2000 e nel 2002, ma non ha mai raggiunto quota tre sconfitte consecutive contro i bianconeri nel massimo. Il Venezia ha perso tutte letredie ha subito quattro goldue più recenti: in Serie A solo due volte ha incassato almeno quattro reti in tre gare di fila, nel 1949 e nel 2002. Il Venezia ha subito almeno due gol ...

Advertising

juventusfc : Immagina di poter intervistare Paulo Dybala e incontrarlo dal vivo! ?? Se non lo sei già, diventa Junior Black&Whit… - Gazzetta_it : Segna un gol al mese: è Dybala il bomber che serve alla Juve? Cosa dice la sua storia - 24enrico : @ilciccio67 @MatthijsPog Tatticamente servirebbe a poco perché è un altro calciatore che gioca negli spazi. Come tu… - GianniDanese : @GoalItalia Bah..spostato gli equilibri in Italia non mi pare proprio. Quell'anno la Juve trionfò con Dybala MVP del campionato - AndreaGalliano8 : RT @gabryhz: Juve 22/23 Tek Pavard Bonucci Chiellini Sandro Locatelli Rabiot Cuadrado Dybala Bern… -