Interviene dopo un tamponamento sulla A23 e viene travolto: è morto un agente a due anni dalla pensione (Di sabato 11 dicembre 2021) Tra due anni sarebbe andato in pensione l'agente investito da un veicolo sulla A23 mentre stava effettuando i rilievi di un precedente sinistro. Avviate le indagini per accertare la dinamica dei fatti Stava facendo il suo lavoro sull'autostrada A23, ovvero dei rilievi in seguito ad un incidente, quando un altro veicolo lo ha travolto, uccidendolo.

