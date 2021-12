Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre partite contro la Lazio (Di sabato 11 dicembre 2021) in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle prime 13 sfide contro la squadra biancoceleste (3N, 8P). Domenico Berardi ha realizzato otto reti contro la Lazio, in Serie A ha fatto meglio solamente contro il Milan (10); l’attaccante neroverde è andato a segno in sette gare contro i biancocelesti, contro nessuna squadra conta più gare a segno nel massimo campionato. Nelle otto partite casalinghe contro la Lazio in Serie A, il Sassuolo ha vinto due volte e perso in quattro occasioni (2N) – i neroverdi hanno vinto l’incontro interno più recente contro i biancocelesti, lo scorso maggio (2-0 con gol di Kyriakopoulos e Berardi), collezionando l’unico clean ... Leggi su footdata (Di sabato 11 dicembre 2021) in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle prime 13 sfidela squadra biancoceleste (3N, 8P). Domenico Berardi ha realizzato otto retila, in Serie A ha fatto meglio solamenteil Milan (10); l’attaccante neroverde è andato a segno in sette garei biancocelesti,nessuna squadra conta più gare a segno nel massimo campionato. Nelle ottocasalinghelain Serie A, ilhadue volte e perso in quattro occasioni (2N) – i neroverdi hannol’ininterno più recentei biancocelesti, lo scorso maggio (2-0 con gol di Kyriakopoulos e Berardi), collezionando l’unico clean ...

