Covid, 21.042 i casi nelle ultime 24 ore. 96 decessi (Di sabato 11 dicembre 2021) Sono 21.042 i casi di Covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 96 i morti. 10.205 i guariti. Prosegue il trend in salita dei ricoveri in ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 21.042 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 21.042 nuovi casi con 565.077 tamponi e 96 morti #coronavirus - laprovinciadilc : #Covid: a #Como 205 casi 115 a #Lecco e 36 a #Sondrio In Italia 21.042 positivi con 96 vi… - manu_etoile : RT @TelevideoRai101: Covid-19: 21.042 nuovi casi, 96 decessi - sulsitodisimone : Oggi in Italia 21.042 nuovi casi e 96 morti, il tasso di positività sale al 3,7% -