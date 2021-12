Calciomercato Juve, Tolisso obiettivo a zero dei bianconeri (Di sabato 11 dicembre 2021) La Juventus potrebbe tornare su un nome già caldeggiato nei mesi scorsi: piace sempre Tolisso, in scadenza a giugno Potrebbe tornare in auge un nome già caldeggiato nei mesi scorsi per il mercato della Juventus. Si tratta del centrocampista del Bayern Monaco Tolisso. In scadenza a giugno e con i bavaresi non intenzionati a rinnovarglielo, potrebbe lasciare la Baviera a parametro zero ed che la Juventus potrebbe fiondarsi sul centrocampista. A riferirlo è La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Lantus potrebbe tornare su un nome già caldeggiato nei mesi scorsi: piace sempre, in scadenza a giugno Potrebbe tornare in auge un nome già caldeggiato nei mesi scorsi per il mercato dellantus. Si tratta del centrocampista del Bayern Monaco. In scadenza a giugno e con i bavaresi non intenzionati a rinnovarglielo, potrebbe lasciare la Baviera a parametroed che lantus potrebbe fiondarsi sul centrocampista. A riferirlo è La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

