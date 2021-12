Cagliari | Mazzarri | «Inter tra le più forti Nandez? Spero rimanga»

(Di sabato 11 dicembre 2021) Walter, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Walter, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’. Le sue dichiarazioni. ATTEGGIAMENTO – «Sappiamo che affrontiamo una corazzata, una delle più, vediamo cosa stanno facendo. Faremo di tutto per mettergli in difficoltà, dobbiamo avere coraggio. Gli aggrediremo alti, pressandoli e vedere se riusciamo. La gara dura 90?, sono bravissimi in tutto, cercheremo di metterli in difficoltà con o senza palla». ULTIME GARE – «Non parlo di punti, la prossima gara è sempre la piu importante, carico al massimo i giocatori. Campionato difficile, squadre di spessore e non faccio pronostici. L’Udinese ...

(3 - 5 - 2) : Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Keita Balde, Joao Pedro. All.DIRETTA/Napoli Primavera video streaming tv: l'arbitro è Francesco Luciani Per il reparto a 3 delinvecedovrebbe concedere le maglie da titolari a Caceres, Ceppitelli e ...Le parole del tecnico in vista della gara con l'Inter, in programma domani al Meazza alle ore 20.45. Il match che potrebbe valere un salto in classifica per il Cagliari, rappresenta una dura prova per ...Sfida proibitiva per i rossoblù, che affronteranno i nerazzurri al Meazza: il tecnico livornese presenta quelli che saranno i temi della gara In aggiornamento ...