Alex Belli: “Resto al GF Vip e lascio Delia Duran” (Di sabato 11 dicembre 2021) La notizia dell’allungamento del Grande Fratello Vip non ha scosso Alex Belli, dato che il man è un artista ed è sempre pronto al game. Parlando con Soleil Sorge, però, ha messo le cose in chiaro. “L’allungamento? Lo sapevamo. Febbraio, marzo, poco cambia. Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo week end e le dico che la nostra storia è finita. Quelle cose che ho visto questa sera non mi rappresentano. Io non vado avanti altri tre mesi qua dentro con quelle cose che succedono lì”. L’attore di CentoVetrine ha poi ribadito di “voler sentire Delia e parlarle” perché: “Non voglio andare avanti qua dentro e vedere quelle paparazzate del C, non è quello che voglio, non è quello che speravo, non è quello che sono (?). Io voglio stare qua ed essere libero e non ... Leggi su biccy (Di sabato 11 dicembre 2021) La notizia dell’allungamento del Grande Fratello Vip non ha scosso, dato che il man è un artista ed è sempre pronto al game. Parlando con Soleil Sorge, però, ha messo le cose in chiaro. “L’allungamento? Lo sapevamo. Febbraio, marzo, poco cambia. Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro cono la chiamo questo week end e le dico che la nostra storia è finita. Quelle cose che ho visto questa sera non mi rappresentano. Io non vado avanti altri tre mesi qua dentro con quelle cose che succedono lì”. L’attore di CentoVetrine ha poi ribadito di “voler sentiree parlarle” perché: “Non voglio andare avanti qua dentro e vedere quelle paparazzate del C, non è quello che voglio, non è quello che speravo, non è quello che sono (?). Io voglio stare qua ed essere libero e non ...

Advertising

pomeriggio5 : 'Tu non sei una persona fatta per stare in coppia' Vi ricordate il confronto di Alex Belli e l'ex moglie Katarina… - pomeriggio5 : Delia Duran paparazzata mentre bacia un altro uomo: è tutta una provocazione per suo marito Alex Belli? ??… - io_surf : RT @vieliminotutti: Alex Belli quante volte ha detto Maria? #gfvip - Denisneziri1 : Biagio egoman 2 vuole separare mariana da gianmaria, vai che sei coglione come Alex belli , non lo so questo oddio… - MariannaPontis : Belli che fa ragionamenti a Sole dove le consiglia di non rimanere. Sole fa ragionamenti ad Alex dove gli consiglia di non rimanere #gfvip -