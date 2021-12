Variante Omicron, Fauci sui primi dati: «Maggiore trasmissibilità, probabilmente sarà meno grave» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Più che della Variante Omicron e di ciò che potrebbe portare, nella lotta al Covid c'è ancora da preoccuparsi della Delta. Lo ha fatto capire il noto virologo americano Anthony Fauci, consigliere medico del presidente Usa Joe Biden e capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Variante Delta ancora responsabile dei contagi «La gente - ha evidenziato in relazione alla situazione Usa - continua a parlare di un'ondata invernale con la Variante Omicron, stiamo ancora avendo oltre 100.000 casi al giorno». Fauci ha sottolineato come, al momento, ci siano 50.000 persone ancora in ospedale negli Stati Uniti e 1400 morti al giorno. «Io - ha ammesso - penso che dovremmo focalizzarci meglio su quello che sono i nostri problemi reali e il nostro problema ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 10 dicembre 2021) Più che dellae di ciò che potrebbe portare, nella lotta al Covid c'è ancora da preoccuparsi della Delta. Lo ha fatto capire il noto virologo americano Anthony, consigliere medico del presidente Usa Joe Biden e capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases.Delta ancora responsabile dei contagi «La gente - ha evidenziato in relazione alla situazione Usa - continua a parlare di un'ondata invernale con la, stiamo ancora avendo oltre 100.000 casi al giorno».ha sottolineato come, al momento, ci siano 50.000 persone ancora in ospedale negli Stati Uniti e 1400 morti al giorno. «Io - ha ammesso - penso che dovremmo focalizzarci meglio su quello che sono i nostri problemi reali e il nostro problema ...

Advertising

amnestyitalia : La diffusione della variante #Omicron è la prova di cosa accade quando una pandemia non viene affrontata senza un'e… - RobertoBurioni : 1) quanta protezione si ha con due dosi contro la malattia grave se infettati da Omicron 2) quanta protezione si ha… - Agenzia_Ansa : FLASH | La variante Omicron è neutralizzata da 3 dosi vaccino Pfizer, secondo quanto riferisce la società #ANSA - statodelsud : Oslo in 111 a cena: in 80 hanno contratto il Covid, almeno 17 casi di variante Omicron - Pino__Merola : Oslo in 111 a cena: in 80 hanno contratto il Covid, almeno 17 casi di variante Omicron -