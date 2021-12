Valerio Scanu e il dolore per la scomparsa del padre, morto di Covid-19: “Non volevo andare al funerale” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Valerio Scanu ricorda il dolore per la perdita del padre Tonino Scanu, scomparso il 23 dicembre 2020 a causa del Covid-19. Per quasi un mese è stato ricoverato in terapia intensiva e non dando più segni di miglioramento. Il cantante era molto affezionato al padre e la sua improvvisa scomparsa ha lasciato un enorme vuoto nella sua vita. Il dolore provato per la sua perdita è stato tale da rendergli difficile prendere parte al suo funerale. A quasi un anno dalla sua morte, il cantante riflette su come nemmeno il clima natalizio abbia più lo stesso sapore di prima, ora che non c’è più suo papà. Valerio Scanu sulla morte del padre: “Mi pento di non averlo mai ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 10 dicembre 2021)ricorda ilper la perdita delTonino, scomparso il 23 dicembre 2020 a causa del-19. Per quasi un mese è stato ricoverato in terapia intensiva e non dando più segni di miglioramento. Il cantante era molto affezionato ale la sua improvvisaha lasciato un enorme vuoto nella sua vita. Ilprovato per la sua perdita è stato tale da rendergli difficile prendere parte al suo. A quasi un anno dalla sua morte, il cantante riflette su come nemmeno il clima natalizio abbia più lo stesso sapore di prima, ora che non c’è più suo papà.sulla morte del: “Mi pento di non averlo mai ...

