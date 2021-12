TGA 2021 | Persona 4 Arena Ultimax in arrivo su PS4 e Switch (Di venerdì 10 dicembre 2021) Anche Atlus è salita sul palco dei TGA 2021 annunciando l’arrivo di Persona 4 Arena Ultimax su PC, PS4 e Nintendo Switch nel 2022: scopriamo insieme tutti i dettagli Il palco dei The Game Awards 2021 è stato pieno di annunci, novità e alcuni graditi ritorni, che hanno fatto infervorare gli animi anche dei videogiocatori più pazienti e meno inclini all’hype. Una notte focosa che ha visto arrivare un titolo Warner Bros dedicato a Wonder Woman, il DLC di Cuphead, un trailer dellatrama di Elden Ring, per poi arrivare a Slitterhead (il nuovo gioco horror dai creatori di Silent Hill), Star Wars Eclipse e Nightingale, nonché molto, molto altro. Uno show nel vero senso del termine, a cui magari è mancata la classica bomba finale, ma che ha saputo mantenere alto il livello ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 dicembre 2021) Anche Atlus è salita sul palco dei TGAannunciando l’disu PC, PS4 e Nintendonel 2022: scopriamo insieme tutti i dettagli Il palco dei The Game Awardsè stato pieno di annunci, novità e alcuni graditi ritorni, che hanno fatto infervorare gli animi anche dei videogiocatori più pazienti e meno inclini all’hype. Una notte focosa che ha visto arrivare un titolo Warner Bros dedicato a Wonder Woman, il DLC di Cuphead, un trailer dellatrama di Elden Ring, per poi arrivare a Slitterhead (il nuovo gioco horror dai creatori di Silent Hill), Star Wars Eclipse e Nightingale, nonché molto, molto altro. Uno show nel vero senso del termine, a cui magari è mancata la classica bomba finale, ma che ha saputo mantenere alto il livello ...

