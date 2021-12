Sci di fondo, orari fine settimana Davos 2021: programma, guida tv, streaming (Di venerdì 10 dicembre 2021) Domani 11 dicembre e domenica 12 andrà in scena a Davos, in Svizzera, la terza tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022. Dopo Ruka (Finlandia) e Lillehammer (Norvegia), questa volta le gare si svolgeranno in terra elvetica, per la terza delle undici tappe della Coppa del Mondo. Sia per le donne che per gli uomini è prevista la sprint in tecnica libera per sabato 11, mentre domenica 12 ci sarà la distance tl (10 km per la gara femminile 15 km per quella maschile). Tutte le quattro gare in programma per questo weekend saranno visibili su Eurosport. In chiaro, su Rai Sport, saranno trasmesse le finali di Sprint previste per sabato 11 dicembre e le due distance di domenica 12. SCI DI fondo Davos 2021: IL programma DEL WEEKEND Sabato 11 ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Domani 11 dicembre e domenica 12 andrà in scena a, in Svizzera, la terza tappa della Coppa del Mondo di sci di-2022. Dopo Ruka (Finlandia) e Lillehammer (Norvegia), questa volta le gare si svolgeranno in terra elvetica, per la terza delle undici tappe della Coppa del Mondo. Sia per le donne che per gli uomini è prevista la sprint in tecnica libera per sabato 11, mentre domenica 12 ci sarà la distance tl (10 km per la gara femminile 15 km per quella maschile). Tutte le quattro gare inper questo weekend saranno visibili su Eurosport. In chiaro, su Rai Sport, saranno trasmesse le finali di Sprint previste per sabato 11 dicembre e le due distance di domenica 12. SCI DI: ILDEL WEEKEND Sabato 11 ...

Advertising

FondoItalia : Sabato 11 e domenica 12 dicembre, Fondo Italia trasmetterà in diretta da Pragelato e Forni Avoltri le gare della Co… - informazionecs : Tour de Ski 'made' in Val di Fiemme. Sci di fondo: il teorema del punto fisso - FondoItalia : Sci di Fondo - Maja Dahlqvist e Frida Karlsson sognano di formare la MDFK nella team sprint olimpica - FondoItalia : Sci di Fondo - Ticcò pronto all'esordio: 'Come voleva mio nonno, correrò in Coppa del Mondo con Pellegrino' - DuccioTessadri : @Giotherockk Vada per il lockdown salve le piste da sci di fondo. -