Riforma Irpef | Fracassi Cgil | “Cercano disperatamente di dimostrare che avvantaggia i redditi bassi | ma i numeri dicono altro E lo sconto sui contributi è solo per un anno”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) “Sugli effetti concreti per le persone nelle ultime 48 ore stcircolando informazioni non corrette. Se l’obiettivo èche le ragioni dello sciopero generale non sono fondate basta guadare il nostro grafico (nella foto), frutto di elaborazioni sui dati del Tesoro, che mostra come i maggiori benefici della riduzione delle aliquoteandra chi hamedio alti“. Giovedì mattina, dopo aver letto i giornali, la vicesegretaria dellaGiannaha scritto su Twitter che “stcercandodiche l’accordo di maggioranza sul fiscopiù”. Ma i, appunto, ...

... ai 500 milioni di non utilizzati per lafiscale e ad altri 300 milioni di tagli di spesa ... dopo la bocciatura del congelamento una tantum del taglio dell'per i redditi più alti (sopra i ...... su cui c'è l'impegno ad aprire il cantiere per ladella legge Fornero. Ma sul tavolo delle ...non piace l'accordo politico di maggioranza che si basa sulla rimodulazione delle aliquote. ...Un altro miliardo sul piatto, tanto da portare la dotazione complessiva a quota 3,8 miliardi. Il governo, come promesso, si è mosso per mettere un freno all’annunciato caro bollette ...Dal 39% del 2005 al 42,9% del 2021: in 15 anni la pressione fiscale in Italia, misurata col rapporto tra le entrate complessive nelle casse dello Stato e il pil, ha compiuto una corsa al rialzo senza ...