Quirinale | Conte | ' dopo manovra coinvolgerò Meloni e Salvini in dialogo'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Con Matteo Salvini e Giorgia Meloni "ci incontriamo, ci siamo incontrati anche oggi all'assemblea del Cna, io, nei giorni scorsi, ho accolto l'invito di Meloni ad Atreju, ci si incontra e abbiamo un dialogo come è normale che sia". Sulla partita del Quirinale, "adesso c'è la legge di bilancio che assorbe il nostro impegno, le nostre energie, ma subito dopo l'approvazione della manovra, essendo il leader della forza di maggioranza relativa, avverto la responsabilità per primo di coinvolgerli in un dialogo" sul Colle, un invito al confronto "di cui mi farò sicuramente premura". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Adnkronos Live.

