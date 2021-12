Più contagiosa, ma meno grave. I dati dagli ospedali sudafricani rassicurano su Omicron. Ma non del tutto (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Indicazioni che arrivano dal Sudafrica suggeriscono che Omicron non sia più grave, e probabilmente abbia sintomi più lievi. Dico “probabilmente” con grande cautela, dal momento che abbiamo ancora molto da studiare”. Il commento di Anthony Fauci parlando della nuova variante di Covid, individuata il mese scorso in Sudafrica, è prudente nonostante i dati preliminari provenienti dagli ospedali sudafricani vorrebbero la variante Omicron più contagiosa, ma meno ‘cattiva’. “Quando si guarda al rapporto tra numero di casi e ricoveri, è molto inferiore a quello del passato, ed anche la durata dei ricoveri è inferiore, cose che suggeriscono con forza che sia una variante meno grave”. Ma questo potrebbe non ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Indicazioni che arrivano dal Sudafrica suggeriscono chenon sia più, e probabilmente abbia sintomi più lievi. Dico “probabilmente” con grande cautela, dal momento che abbiamo ancora molto da studiare”. Il commento di Anthony Fauci parlando della nuova variante di Covid, individuata il mese scorso in Sudafrica, è prudente nonostante ipreliminari provenientivorrebbero la variantepiù, ma‘cattiva’. “Quando si guarda al rapporto tra numero di casi e ricoveri, è molto inferiore a quello del passato, ed anche la durata dei ricoveri è inferiore, cose che suggeriscono con forza che sia una variante”. Ma questo potrebbe non ...

Advertising

HuffPostItalia : L'Oms conferma: Omicron più contagiosa ma più lieve - fattoquotidiano : ‘La prossima pandemia potrebbe essere peggio del Covid, più letale o contagiosa’: l’allarme di Sarah Gilbert, co-cr… - Anna94198447 : RT @EssereAnimali: Sardegna: tre maiali sono risultati positivi alla peste suina africana, una malattia altamente contagiosa e spesso letal… - HuffPostItalia : Più contagiosa, ma meno grave. I dati dagli ospedali sudafricani rassicurano su Omicron. Ma non del tutto - Valeriaeffe : RT @Di_SPACE_Lauro: Notate che il motivo per cui Omicron è più contagiosa, è che reinfetta persone immunizzate. Quindi significa che non è… -